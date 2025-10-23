La Fabbrica del Vapore di Milano, in via Procaccini, da oggi al 27 novembre ospita, a ingresso gratuito (mercoledì-venerdì: 15.30-19.30, sabato e domenica: 10.00-19.30) la prima edizione ambrosiana di un progetto espositivo che a buon diritto, per modalità "diffusa" e approccio anche istituzionalmente globale, può definirsi " Bienalsur Per una cartografia transnazionale dell’arte contemporanea". Una Biennale che a più latitudini raggiunge il pubblico più ampio e diversificato (non costretto a spostarsi per visitarla), fin dalla prima edizione del 2017, fra Europa e Americhe. Sbocciata in Argentina, dalla collaborazione dell’università pubblica UNTREF - Universidad Nacional de Tres de Febrero e Fondazione Foro del Sur. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bienalsur, dal Sudamerica all’Italia. Guardare la natura con altri occhi