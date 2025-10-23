Biassono in galleria e in trincea Il sopralluogo del viceministro

Sia per la galleria sia per la parte in trincea sono in corso le opere di scavo, mentre l’area destinata a deposito terra è pronta. Procedono come da programma i lavori nella tratta brianzola della Pedemontana, in particolare nella porzione che insiste sul territorio di Biassono, nella zona verso i confini con Canonica. Lo hanno potuto constatare con mano i politici e tecnici protagonisti, martedì, di un sopralluogo nel cantiere della galleria Biassono, avvenuto un po’ a sorpresa, senza alcuna comunicazione al territorio, cosa che non ha mancato di sollevare polemiche da parte dei diversi comitati e gruppi che si battono contro la creazione della nuova autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biassono in galleria e in trincea. Il sopralluogo del viceministro

