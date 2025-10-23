Bianchi sulla sfida Napoli Inter | Non credo ci saranno molti gol ma sarà una partita da leader

Inter News 24 Bianchi dice la sua sull’imminente match di Serie A tra Napoli ed Inter: le ultime sulla partita cartello di questo fine settimana. In vista della super sfida tra Napoli e Inter, in programma sabato 25 ottobre alle 18:00, Ottavio Bianchi, ex allenatore di entrambe le squadre, ha parlato ai microfoni di Tuttosport per commentare il momento delle due formazioni. Bianchi ha analizzato la situazione di entrambe le squadre, sottolineando le difficoltà del Napoli dopo il pesante 2-6 subito in Champions League dal PSV, ma anche i sette successi consecutivi dell’Inter, che arriva a questo match con il morale alto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bianchi sulla sfida Napoli Inter: «Non credo ci saranno molti gol, ma sarà una partita da leader»

