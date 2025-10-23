Bianchi | Non bisogna drammatizzare in Champions League può capitare una battuta d’arresto

L’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi invita alla calma dopo il ko in Champions League contro il Psv. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss. Le parole di Bianchi. « Dopo una sconfitta pesante, la partita di campionato viene già preparata dal punto di vista psicologico, e successivamente si affineranno anche gli aspetti tecnico-tattici. Contro il Psv tutti hanno incontrato difficoltà, ma affrontare subito una squadra come l’Inter in un match così importante può semplificare il lavoro dell’allenatore». L’ex tecnico partenopeo ha aggiunto: «Non bisogna drammatizzare: in Champions League può capitare una battuta d’arresto e fa parte del percorso stagionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

