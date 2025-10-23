Bianca Guaccero l’addio al papà Ettore | il dolore che diventa promessa
Nel silenzio che segue un addio, le parole cercano casa. Con un messaggio intimo e potente, l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero ha ricordato il padre Ettore. È un racconto di amore e resistenza che attraversa ricordi, giorni sospesi e la promessa di continuare a camminare, anche quando il cuore sembra fermarsi. Parole che diventano abbracci . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Bianca Guaccero, la perdita difficile da superare: “Il dolore mi abita dentro” - Su Instagram la conduttrice ha parlato per la prima volta della perdita del padre, un dolore ancora troppo difficile da affrontare e superare ... Come scrive dilei.it
Bianca Guaccero rompe il silenzio dopo la morte del padre: "Il dolore mi abita dentro" - Su Instagram la lettera della conduttrice per il suo papà, scomparso lo scorso 10 ottobre ... Secondo today.it
Bianca Guaccero: la storia d’amore con fidanzato Giovanni Pernice/ Lutto per morte del padre Ettore Guaccero - Dall'amore scoppiato a Ballando con il fidanzato Giovanni Pernice al lutto per la morte del padre ... ilsussidiario.net scrive