Bianca Guaccero la perdita difficile da superare | Il dolore mi abita dentro
Quando un genitore se ne va ci si sente perduti, senza bussola, con in mano un dolore troppo difficile da affrontare e superare: lo sa bene Bianca Guaccero, che sta facendo i conti con la perdita dell’amatissimo padre, scomparso undici giorni fa. La conduttrice ha trovato la forza per parlare della sua sofferenza su Instagram, indirizzandogli una lettera colma di dolore ma anche di un amore smisurato. Bianca Guaccero, le parole di dolore dopo la morte del padre. Una sofferenza difficile da esprimere a parole quella di Bianca Guaccero, che pochi giorni fa ha perso l’amato padre Ettore. Era stata la stessa conduttrice, dopo il funerale, a dare la notizia sui social: “Ti amerò per sempre”, aveva scritto tra le storie di Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it
