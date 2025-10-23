Bevande alcoliche a minori locale del centro storico sospeso per 5 giorni
Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha sospeso per 5 giorni la licenza ad un locale sito nel centro storico di Benevento per somministrazione di alcolici a minori, a seguito di accertamenti effettuati dal personale della Squadra Amministrativa della Questura che ha contestato ai titolari dell’esercizio di aver somministrato bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Detta attività di controllo conclusasi con la predetta violazione amministrativa ha finalità di prevenzione, attesi i negativi riflessi che l’assunzione di bevande alcooliche da parte di minori può comportare per la sicurezza, la salute e l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
