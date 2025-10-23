Berrettini trova De Minaur a Vienna | precedenti favorevoli ma c’é un indubbio svantaggio
Missione compiuta per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (n.35 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, Berrettini l’ha spuntata al termine di una battaglia durata più di tre di gioco e domani dovrà tornare in campo per affrontare nei quarti di finale l’australiano Alex de Minaur. Se si vanno a guardare i precedenti, il tennista italiano è in vantaggio 3-2, considerando anche il datato incrocio del 2017 a livello di Challenge a Segovia (Spagna) vinto dall’aussie. Nei fatti, l’ultimo match disputato è stato nel Masters1000 di Miami e si è imposto il nostro portacolori con lo score di 6-3 7-6(7). 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Niente derby italiano a Stoccolma. Matteo Berrettini si arrende con lo score di 7-6 6-3 a Ugo Humbert ed è costretto a salutare la capitale svedese agli ottavi di finale. Il tennista romano continua a faticare nel trovare ritmo e continuità e sono ormai sei mesi c - X Vai su X
Ma che campione è Berrettini? Quanta forza, quanto talento, quanta costanza ha questo ragazzo? Chi avrebbe detto che sarebbe approdato ai quarti degli Australian Open, dopo le lacrime alle Atp Finals di novembre? Straordinario. Matthew (chiamarlo Matte - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini trova De Minaur a Vienna: precedenti favorevoli, ma c’é un indubbio svantaggio - Il tennista romano ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (n. Secondo oasport.it
ATP Vienna, quando si gioca Berrettini-De Minaur? Data e orario dei quarti - Il quarto di finale tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur si giocherà venerdì 24 ottobre, con inizio fissato non prima delle 13:30. Secondo tag24.it
Vienna, cuore Berrettini: batte Norrie dopo una maratona e manda segnali incoraggianti per la Davis - A Vienna si rivede un Berrettini versione lottatore: batte Norrie dopo oltre tre ore di battaglia e torna a vincere due partite di fila come non gli succedeva da Monte Carlo ... Riporta sport.virgilio.it