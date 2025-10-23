Berrettini trova De Minaur a Vienna | precedenti favorevoli ma c’é un indubbio svantaggio

Missione compiuta per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (n.35 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, Berrettini l’ha spuntata al termine di una battaglia durata più di tre di gioco e domani dovrà tornare in campo per affrontare nei quarti di finale l’australiano Alex de Minaur. Se si vanno a guardare i precedenti, il tennista italiano è in vantaggio 3-2, considerando anche il datato incrocio del 2017 a livello di Challenge a Segovia (Spagna) vinto dall’aussie. Nei fatti, l’ultimo match disputato è stato nel Masters1000 di Miami e si è imposto il nostro portacolori con lo score di 6-3 7-6(7). 🔗 Leggi su Oasport.it

