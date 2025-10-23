Berrettini ora sta bene e non vuole sentire quella domanda | Non me lo chiedere dai
Matteo Berrettini a Vienna con il successo su Popyrin ha dimostrato di stare bene. Non vuole sentire domande sulle sue condizioni dopo i tanti infortuni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Matteo #Berrettini supera brillantemente il 1T dell'#ATP500 di Vienna sconfiggendo 76(5)63 Alexei Popyrin Prestazione solida al servizio come spesso gli accade, ma molto bene anche la tenuta della diagonale sinistra Questa nuova versione di B
MATTEO BERRETTINI IN CONFERENZA DOPO LA PARTITA "Sto bene, non ho problemi fisici, più giocavo e più mi sentivo in forma. Inoltre qui a Stoccolma ho trovato un ristorantino che prepara un' ottima pasta" ? Forza Matteo?
Pagina 2 | Berrettini: "Mi sento meglio, sono pronto per la Coppa Davis". Sugli allenamenti con Sinner... - A poche dall'esordio all'Atp 500 di Vienna con Popyrin, Matteo vuole lasciarsi alle spalle un'annata complicata: "Ora voglio spingermi oltre i miei limiti" ... Come scrive corrieredellosport.it
Mager, Berrettini, i giovani e un sincero entusiasmo. La bellezza di un weekend di Serie A - Serie A | Il racconto dal vivo della prima giornata tra Tennis Park Genova e Match Ball Firenze. ubitennis.com scrive
Berrettini ha ritrovato l'amore, ora vuole ritrovare se stesso: a Stoccolma il derby con Zeppieri con vista Davis - A Stoccolma per Berrettini si preannuncia una settimana importante: contro Zeppieri il primo test per dimostrare di essere sulla via del pieno recupero, con la Davis sullo sfondo ... Si legge su sport.virgilio.it