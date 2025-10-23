Berrettini-Norrie | orario precedenti e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro affronta oggi, giovedì 23 ottobre, il britannico Cameron Norrie, numero 35 del mondo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco. Berrettini, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli ultimi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
