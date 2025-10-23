Berrettini è un martello! Vince così lo scambio infinito contro Norrie

Matteo Berrettini apre il programma degli ottavi dell’Ato 500 con una battaglia di oltre tre ore e un quarto contro l’ex top 10 Cameron Norrie, imponendosi 7-6(6) 6-7(9) 6-4 grazie anche a 16 ace. Una vittoria di carattere che riporta il romano, dopo sette mesi, ai quarti di finale di un torneo. Il prossimo ostacolo sarà l’australiano Alex De Minaur. In campo oggi anche altri quattro azzurri: Arnaldi contro Zverev, Sinner opposto a Cobolli ed Etcheverry che sfiderà Musetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berrettini è un martello! Vince così lo scambio infinito contro Norrie

Argomenti simili trattati di recente

# ***“Berrettini, il martello che suona di nuovo forte. E questa volta fa vibrare Vienna.”*** *Oggi c'e' stata la maratona infinita di tennis durata 3 ore e 16 minuti di pura resistenza, cuore e ace a raffica e vinta da ****Matteo Berrettini contro Cameron Norrie**** * # - facebook.com Vai su Facebook

Il buongiorno del Martello Matteo Berrettini torna a vincere una partita da Roma e lo fa a Tokyo contro Jaume Munar , cliente scomodissimo Come a Roma ora potrebbe ritrovare Casper Ruud Intanto, bentornato Matteo ? https://x.com/TennisT - X Vai su X

IL MARTELLO STA TORNANDO! Matteo Berrettini vince la maratona con Norrie e si guadagna i quarti a Vienna! - Matteo Berrettini vince il secondo più lungo match della sua carriera al meglio dei due set su tre (cioè sul circuito ATP e nella moderna Coppa Davis). Da oasport.it

Vienna, cuore Berrettini: batte Norrie dopo una maratona e manda segnali incoraggianti per la Davis - A Vienna si rivede un Berrettini versione lottatore: batte Norrie dopo oltre tre ore di battaglia e torna a vincere due partite di fila come non gli succedeva da Monte Carlo ... sport.virgilio.it scrive