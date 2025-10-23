Berrettini è un martello! Vince così lo scambio infinito contro Norrie

Matteo Berrettini apre il programma degli ottavi dell’Ato 500 con una battaglia di oltre tre ore e un quarto contro l’ex top 10 Cameron Norrie, imponendosi 7-6(6) 6-7(9) 6-4 grazie anche a 16 ace. Una vittoria di carattere che riporta il romano, dopo sette mesi, ai quarti di finale di un torneo. Il prossimo ostacolo sarà l’australiano Alex De Minaur. In campo oggi anche altri quattro azzurri: Arnaldi contro Zverev, Sinner opposto a Cobolli ed Etcheverry che sfiderà Musetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

