Berrettini-De Minaur ATP Vienna 2025 | orario programma streaming
Ad aprire il programma dei quarti di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, nella giornata di venerdì 24 ottobre, sarà l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà il numero 3 del seeding, l’australiano Alex de Minaur. Il match sarà il primo sul Center Court e si giocherà a partire dalle ore 13.30. Nei quatto precedenti sul circuito maggiore l’azzurro è in vantaggio per 3-1: Berrettini ha vinto nel 2021 al Queen’s, nel 2023 a Wimbledon e quest’anno a Miami, mentre de Minaur vinse nel 2022 nell’allora ATP Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Primo quarto di finale dopo sette mesi per Matteo Berrettini a Vienna contro Alex De Minaur (ATP 7) FORZAAA Matteo - facebook.com Vai su Facebook
BERRETTINI AI QUARTI Il romano supera Norrie 7-6 6-7 6-4 e vola ai quarti dell’#ErsteBankOpen Prossima sfida: De Minaur In campo oggi anche #Sinner, #Cobolli, #Arnaldi e #Musetti #ATP #Vienna #Tennis #Ilmeridianosport - X Vai su X
Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Ad aprire il programma dei quarti di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a ... oasport.it scrive
Berrettini diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Norrie di oggi live - Il tennista romano affonda il britannico dopo tre ore di battaglia e avanza ancora nel torneo austriaco: contro De Minaur per un posto in semifinale ... Da msn.com
Pronostico De Minaur-Berrettini 24 Ottobre: Quarti ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Venerdì 24 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Vienna 2025: pronostico De Minaur- Segnala bottadiculo.it