Ad aprire il programma dei quarti di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, nella giornata di venerdì 24 ottobre, sarà l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà il numero 3 del seeding, l’australiano Alex de Minaur. Il match sarà il primo sul Center Court e si giocherà a partire dalle ore 13.30. Nei quatto precedenti sul circuito maggiore l’azzurro è in vantaggio per 3-1: Berrettini ha vinto nel 2021 al Queen’s, nel 2023 a Wimbledon e quest’anno a Miami, mentre de Minaur vinse nel 2022 nell’allora ATP Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming