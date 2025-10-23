Berlino si butta tra le braccia di Xi Volano gli acquisti tedeschi in Cina
Pechino è diventato il partner commerciale più importante per Merz superando gli Stati Uniti. Intanto Volkswagen ferma la produzione di Golf a causa del mancato arrivo dei chip dell’asiatica Nexperia. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Non appena papà starà meglio, torno a Berlino. » Cihan non nasconde la sua stanchezza: la situazione è un groviglio di emozioni, tra la salute di Samet e le tensioni familiari che non danno tregua. Samet è alle prese con una corsa contro il tempo: ha bisogn - facebook.com Vai su Facebook