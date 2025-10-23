Ci sono più di 100.000 zucche da vedere, 500 varietà diverse provenienti da tutto il mondo, 15 sculture di zucche e molti tipi diversi di prodotti alimentari piccanti, dolci, salati. L’enorme festival della zucca nella fattoria a 56 chilometri a sud-ovest di Berlino, giunto ormai alla sua 22ª edizione, è diventato così famoso da attirare fino a 12.000 visitatori nei fine settimana e più di 5.000 nei giorni feriali. È iniziato nel 2004, più o meno nello stesso periodo in cui sempre più tedeschi hanno iniziato a festeggiare Halloween. Quest’anno il tema è il potere delle donne: ci sono, infatti, sculture di Marge Simpson, Elsa, del film Frozen, Cleopatra e Giovanna d’Arco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Berlino, il festival delle zucche celebra le donne di potere con splendide sculture