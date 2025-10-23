Bergomi | Non riesco a riconoscere la Juventus Tudor dovrebbe trovare il coraggio di costruire il gioco attorno a lui è il giocatore migliore

Bergomi: «Non riesco a riconoscere la Juventus». L’analisi dell’opinionista dopo le prestazioni dei bianconeri in Serie A e Champions League. Un’analisi tattica dura, che evidenzia la crisi di identità della Juventus. Intervenuto nel corso di Sky Sport, Beppe Bergomi ha ammesso di non riuscire a decifrare l’attuale versione della squadra bianconera, soprattutto se paragonata alla chiarezza progettuale delle dirette concorrenti per le posizioni di vertice. Per l’ex capitano dell’Inter, il problema fondamentale della squadra di Igor Tudor è la sua «non riconoscibilità» in campo. A differenza di Milan, Inter e Napoli, che hanno un impianto di gioco definito e meccanismi collaudati, la Juventus appare un cantiere aperto, confuso e privo di certezze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bergomi: «Non riesco a riconoscere la Juventus. Tudor dovrebbe trovare il coraggio di costruire il gioco attorno a lui, è il giocatore migliore»

Leggi anche questi approfondimenti

Bucciantini: "Chi ha la Juve in attacco? Scusate ma i centravanti dell'Inter sono il centravanti dell'Argentina e il centravanti della Francia, le nazionali più forti al mondo" Bergomi: "No no no Thuram nella Francia gioca e ancor più non gioca" Bucciantini: "Però fa - facebook.com Vai su Facebook

Bergomi: "Juventus poco riconoscibile, Yildiz dovrebbe giocare al centro non da esterno" - Intervenuto nel corso di Sky Sport, Beppe Bergomi ha ammesso di non riconoscere bene l'identità della Juventus: "La Juventus ad oggi non è riconoscibile, il Milan sai ... Secondo tuttojuve.com

Caressa, Bergomi, Di Canio: gomitata e rigore, regole che si allargano e si restringono con la Juve - Ad analizzare la prova di Verona della Juve è Marchegiani: “Ha pagato la stanchezza mentale di due partite dispendiose, finite nel migliore dei modi per come si erano messe entrambe e non è una ... Lo riporta tuttosport.com