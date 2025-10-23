Bergomi | La Roma ha avuto numeri migliori contro l’Inter ecco la mia opinione su Chivu

Inter News 24 Le parole di Beppe Bergomi, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell’ Inter, ha commentato la vittoria dei nerazzurri sul campo della Roma sabato scorso. Bergomi ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando gli aspetti tattici e le scelte di Cristian Chivu che hanno portato al successo, nonché il contributo dei singoli giocatori. LA VITTORIA DELL’INTER A ROMA – Se tu analizzi i numeri della partita, sono migliori quelli della Roma: ma la sensazione ti dice che l’Inter alla fine esce e vince anche con merito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi: «La Roma ha avuto numeri migliori contro l’Inter, ecco la mia opinione su Chivu»

