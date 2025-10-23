Bergarè Festa del fungo e Oktoberfest | cosa fare nel weekend

Prodotti tipici,street food, teatro e divertimento. Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Protagonista del weekend sua maestà il bergamotto di Reggio Calabria con Bergarè tra gusto e tradizione. Al via anche Ragazzi MedFest al Cilea. Numerose inoltre le kermesse che celebrano i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondisci con queste news

Bergamo, venerdì sera grande festa per la «coppa in marmo» - facebook.com Vai su Facebook

Festa del Fungo di Civago e Villa Minozzo: 43esima edizione - Festa del Fungo di Civago e Villa Minozzo: 43esima edizione La 43esima edizione della Festa del Fungo di Civago (Villa Minozzo) offre una giornata sul fungo a tutto tondo: mostra micologica, mercato, ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Festa del Fungo, edizione numero 55 a San Sisto di Piandimeleto (dove ci sarà anche la Mostra Micologica Regionale) - Il 28 e 29 settembre e il 5 e 6 Ottobre a San Sisto di Piandimeleto, si svolgerà la tradizionale Festa del Fungo e la Mostra Micologica Regionale per la sua 55^ Edizione. Lo riporta corriereadriatico.it

La Festa del Fungo a Montottone: l'Orgoglio Locale che Fa Bene a Tutti - La Festa del Fungo a Montottone offre un menù degustazione a base di funghi epigei e prodotti del bosco. Scrive ilrestodelcarlino.it