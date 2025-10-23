Bergaré al via ha aperto i battenti il villaggio dedicato all' oro verde reggino

Ha aperto i battenti con una partecipata inaugurazione Bergaré, il festival dedicato al bergamotto, organizzato dalla camera di commercio e sostenuto dal comune e dalla città metropolitana di Reggio Calabria.“Un’iniziativa che si ripete, si migliora e che si arricchisce di tante novità - ha detto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it