Beppe Braida birra e country | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’OktoBerg Fest e la serata country al Piazzale degli Alpini, cineforum a Nembro, “Corri dall’inferno a Central park” al Gavazzeni, “Ottanta. Buon compleanno Ivan!”, con Filippo Graziani a Villa d’Almè e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 23 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra “Visioni spaziali – Bergamo e oltre”, con opere di Serenella Oprandi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. A cura di Laura Medolago e Chiara Di Bella. Sino al 2 novembre al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

