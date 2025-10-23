Beppe Braida birra e country | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
L’OktoBerg Fest e la serata country al Piazzale degli Alpini, cineforum a Nembro, “Corri dall’inferno a Central park” al Gavazzeni, “Ottanta. Buon compleanno Ivan!”, con Filippo Graziani a Villa d’Almè e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 23 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra “Visioni spaziali – Bergamo e oltre”, con opere di Serenella Oprandi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. A cura di Laura Medolago e Chiara Di Bella. Sino al 2 novembre al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mercoledì 22 ottobre ore 21,45 Un mercoledì di risate e divertimento in compagnia di Beppe Braida e i comici del Cab 41. Ospite da Colorado, Suor Nausicaa... Prenota ora su: https://www.cab41.it/laboratorio.html - facebook.com Vai su Facebook