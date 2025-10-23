Benevento morale alto all’Avellola in vista del Catania | due assenti per Auteri
Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che sta trascorrendo l’intera settimana all’ Avellola per preservare i terreni di gioco dell’Imbriani e del “Ciro Vigorito”, interessati dalla risemina. Facce sorridenti e clima disteso per la truppa di Auteri che ha dovuto fare a meno solo di Simonetti e del lungodegente Nardi. Presenti sul sintetico dell’Avellola anche i dissidenti che si sono allenati a parte con il preparatore Genco. Prove generali in vista di Catania per la Strega anche se, come da consuetudine, il tecnico non ha scoperto le carte mischiando le squadre al momento della partitella finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
