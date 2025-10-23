Benevento furto in un bar tabacchi al Rione Libertà | danno ingente

Furto in un bar tabacchi al Rione Libertà. Ignoti, forzando la porta di ingresso dell'attività, sono penetrati all'interno e hanno rubato stecche di sigarette per un valore complessivo intorno ai 15000 euro. Per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato che hanno effettuato un sopralluogo sul posto. Indagini in corso.

