Benevento 5-Italpol la vigilia di Umberto Caruso
Tempo di lettura: < 1 minuto Impegno casalingo per il GG Team Wear Benevento 5. La formazione allenata da mister Scarpitti domani alle 20:30 ospiterà l’Italpol al PalaTedeschi, ancora a porte chiuse. La direzione di gara sarà affidata a Gianluca Ruotolo di Chieti e Vincenzo Buzzacchino di Taranto, mentre Federica Grasso di Caserta sarà la cronometrista. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Vivo Azzurro TV: la visione è gratuita, previa registrazione al sito. “ Non è retorica, ma domani ci aspetta una gara ostica e insidiosa per due motivi: ogni partita in questo campionato è difficile e, inoltre, l’Italpol sabato scorso ha conquistato la sua prima vittoria stagionale”, dice Umberto Caruso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#SerieA2Elite, Benevento 5-Italpol C5 a Rutolo. Tutte le designazioni arbitrali - facebook.com Vai su Facebook
Entusiasmo Benevento, obiettivo Serie A. “Abbiamo intrapreso la strada giusta”. Con l’Italpol su Vivo Azzurro - Fausto Scarpitti e un percorso netto che ha portato il Benevento a dettare il passo nel girone B di Serie A2 Élite, con quattro vittorie in altrettante partite. Come scrive divisionecalcioa5.it
Benevento, il pre-cenone della Vigilia di Natale :«Un'atmosfera fiabesca» - Un evento che coinvolgerà tutta la città, che si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Segnala ilmattino.it