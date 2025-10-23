benevento 5 italpol la vigilia di umberto caruso

Tempo di lettura: < 1 minuto Impegno casalingo per il GG Team Wear Benevento 5. La formazione allenata da mister Scarpitti domani alle 20:30 ospiterà l’Italpol al PalaTedeschi, ancora a porte chiuse. La direzione di gara sarà affidata a Gianluca Ruotolo di Chieti e Vincenzo Buzzacchino di Taranto, mentre Federica Grasso di Caserta sarà la cronometrista. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Vivo Azzurro TV: la visione è gratuita, previa registrazione al sito. “ Non è retorica, ma domani ci aspetta una gara ostica e insidiosa per due motivi: ogni partita in questo campionato è difficile e, inoltre, l’Italpol sabato scorso ha conquistato la sua prima vittoria stagionale”, dice Umberto Caruso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

