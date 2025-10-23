Ben Onun Annesiyim  trama e anticipazioni

La serie turca Ben Onun Annesiyim in onda sul canale turco now dal 24 ottobre 2025. Trama Ben Onun Annesiyim. La serie racconta la storia di Ayse, una donna che ha trascorso anni in prigione dopo essere stata accusata di aver ucciso suo marito. Una volta rilasciata, il suo unico desiderio è ricongiungersi con sua figlia, Zeynep, che le è stata portata via da bambina. Ma Zeynep da allora è stata adottata da Kemal e non sa nulla della sua vera madre. Per riconquistare sua figlia, Ayse deve guadagnarsi la fiducia di Kemal e forse anche il suo amore. Il suo più grande ostacolo, tuttavia, è la sua ex suocera, Ilter, che incolpa Ayse per la morte di suo figlio ed è determinata a vendicarsi. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it