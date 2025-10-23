Belve | Rupert Everett e Rita De Crescenzo ospiti di Fagnani ed è già polemica

Due ospiti agli antipodi pronti a sedersi davanti a Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve, in partenza il 28 ottobre su Rai 2. Da un lato Rupert Everett, attore e regista britannico simbolo di un cinema raffinato e anticonvenzionale; dall’altro Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana più discussa d’Italia. Due mondi lontanissimi che si incontrano, ancora una volta, nel salotto televisivo più gettonato del momento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita decrescenzo (@decrescenzo.r) La partecipazione di Rita De Crescenzo è stata anticipata da Fanpage, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla messa in onda dell’intervista. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Belve: Rupert Everett e Rita De Crescenzo ospiti di Fagnani ed è già polemica

