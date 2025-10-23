Belve | Rupert Everett e Rita De Crescenzo ospiti di Fagnani ed è già polemica

Cinemaserietv.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ospiti agli antipodi pronti a sedersi davanti a Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve, in partenza il 28 ottobre su Rai 2. Da un lato Rupert Everett, attore e regista britannico simbolo di un cinema raffinato e anticonvenzionale; dall’altro Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana più discussa d’Italia. Due mondi lontanissimi che si incontrano, ancora una volta, nel salotto televisivo più gettonato del momento.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Rita decrescenzo (@decrescenzo.r) La partecipazione di Rita De Crescenzo è stata anticipata da Fanpage, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla messa in onda dell’intervista. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

belve rupert everett e rita de crescenzo ospiti di fagnani ed 232 gi224 polemica

© Cinemaserietv.it - Belve: Rupert Everett e Rita De Crescenzo ospiti di Fagnani ed è già polemica

Altri contenuti sullo stesso argomento

belve rupert everett ritaBelve, rivelato quanto sarebbe stata pagata Rita De Crescenzo - In queste ore è stato rivelato che Rita De Crescenzo sarà una delle ospiti della nuova edizione di Belve. Riporta novella2000.it

belve rupert everett ritaA Belve arrivano Rita De Crescenzo e un attore internazionale: ecco le prime anticipazioni - Belve 2025, nella nuova stagione anche Rita De Crescenzo e un attore internazionale: ecco le prime anticipazioni. Come scrive mondotv24.it

belve rupert everett ritaFrancesca Fagnani sorprende: a Belve arriva una star mondiale - Il colpaccio di Francesca Fagnani a Belve: tra gli ospiti della prossima stagione anche la star Rupert Everett. Segnala donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Belve Rupert Everett Rita