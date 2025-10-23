Belve ospita Rita De Crescenzo

Off-limits potrebbe essere il sottotitolo della prossima stagione di Belve. Francesca Fagnani, ormai nota per i suoi incontri senza filtri, accoglierà nell’edizione in partenza martedì 28 ottobre una delle figure più controverse del web: Rita De Crescenzo. Tra gli ospiti della nuova stagione ci saranno anche Isabella Rossellini e Maria De Filippi (protagonista in vesti differenti), ma sarà proprio la tiktoker a catalizzare l’attenzione grazie alla sua storia fatta di provocazioni, musica e social. TikToker da milioni di follower e protagonista di vicende controverse. Con oltre 2 milioni di follower su TikTok, Rita De Crescenzo è pronta a raccontarsi a tutto tondo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

