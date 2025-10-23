Belve l' indiscrezione su Rupert Everett | Francesca Fagnani pronta per il primo ospite internazionale?

La nuova stagione di Belve potrebbe avere tra gli ospiti una star internazionale come Ruper Everett: l'indiscrezione si unisce a quella delle ultime ore su Rita De Crescenzo. La stagione di Belve alle porte (comincerà il 28 ottobre su Rai 2) si presenta già come una sfida non indifferente per Francesca Fagnani. La giornalista sarà alle prese con tante novità, l'ultima potrebbe essere stata annunciata da un'indiscrezione: ci sarà anche Rupert Everett? La prima volta di un ospite internazionale a Belve? Fino a questo momento, il programma cult di interviste si è sempre concentrato sul panorama italiano: non solo spettacolo, anche incursioni nel mondo della politica, della legge. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

