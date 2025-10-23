Bellingham non trattiene la gioia dopo Real Madrid Juve | Era da tanto che non segnavo Ho sognato quel momento tornare in Champions e contro una grande squadra
Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il gol decisivo contro la Juve in Champions League. Le parole. Una notte da protagonista, un gol che vale oro e una gioia incontenibile. Jude Bellingham è stato l’uomo decisivo nella vittoria del Real Madrid contro la Juventus (1-0), e al termine della partita ha affidato ai microfoni di CBS Sports Golazo tutta la sua emozione per una rete che sa di liberazione. “Una sensazione fantastica, l’ho sognato”. Per il centrocampista inglese, tornare al gol in Champions League, dopo un periodo complicato, è stato speciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
