Bellingham che rispetto per la Juve! Ha scambiato la maglia con lui ed è andato da Di Gregorio per congratularsi Doppio retroscena – FOTO

Bellingham, che rispetto per la Juve! Ha scambiato la maglia con lui ed è andato da Di Gregorio per congratularsi. L’inglese si conferma un fuoriclasse. Un rientro da protagonista assoluto, nel palcoscenico che più gli compete. Jude Bellingham si è lasciato alle spalle l’infortunio ed è tornato a guidare il Real Madrid, scegliendo la notte di Champions League contro la Juventus per siglare il suo primo gol stagionale. Un gol pesantissimo, che ha sbloccato la partita e ha confermato il suo status di “fuoriclasse”. Quella contro i bianconeri, però, non è mai una partita come le altre per il talento inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bellingham, che rispetto per la Juve! Ha scambiato la maglia con lui ed è andato da Di Gregorio per congratularsi. Doppio retroscena – FOTO

«Lì davanti sono in tanti, e per Xabi Alonso è difficile dare continuità a tutti tra Vinicius, Rodrygo, Mbappé, Guler, Mastantuono e anche Bellingham, spostato qualche metro più avanti rispetto alla posizione nella quale giocava a Dortmund. » Felipe Moreira de - facebook.com Vai su Facebook

Cose da Juve: Bellingham colpisce ma la squadra di Tudor spaventa il Real Toro boom Pienone col Genoa A Sinner vengono i 58 minuti Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 23 ottobre - X Vai su X

Juventus, per Di Gregorio siparietto con Bellingham e riabilitazione social: il portiere ha riconquistato i tifosi - Di Gregorio ha tenuto in piedi la Juventus nei momenti più delicati dell’incontro contro il Real Madrid, chiudendo la gara con ben 8 parate: a fine gara sono arrivati i complimenti di Bellingham ... Si legge su sport.virgilio.it

Real, Bellingham a secco da luglio. Si sblocca con la Juve: "Ho passato molto tempo fuori..." - Jude Bellingham ha definito così il gol siglato e valido per la vittoria di misura (1- Lo riporta tuttomercatoweb.com

La Vecchia Signora spaventa il Real. Tuttosport in apertura: "Cose da Juve" - Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla sconfitta subita in casa. Lo riporta tuttomercatoweb.com