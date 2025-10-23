Bella Thiaw | il nuovo coro per l' ex Milan fa impazzire i tifosi del Newcastle

L'ex difensore del Milan Malick Thiaw, passato in estate al Newcastle, è già diventato un idolo dei tifosi Magpies che gli hanno dedicato un coro sulle note di "Bella Ciao". Così recita il testo in italiano: "Malick Thiaw Malick Thiaw Thiaw, viene da Milano, per giocare con Sandro (Tonali, ndr) e ama la f*****a “toon” (il Newcastle, come viene chiamato dai tifosi il club sul calco della pronuncia geordie di "town", "toon" appunto, ndr)". . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Bella... Thiaw": il nuovo coro per l'ex Milan fa impazzire i tifosi del Newcastle

