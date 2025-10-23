Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, ma questa volta per mettere fine a una serie di rumor che nelle ultime settimane hanno acceso il gossip. Da una parte le voci su una presunta lite con la sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dall’altra il chiacchierato flirt con il chirurgo Kemal Alagon. La showgirl argentina ha scelto di rispondere con la sua solita ironia, dichiarandosi ufficialmente single in un commento lasciato sotto uno dei suoi ultimi post su Instagram. Belen Rodriguez e la famiglia Rodriguez riunita. Negli ultimi tempi si era vociferato di un presunto allontanamento tra Belen e Cecilia Rodriguez, con tanto di ipotetica lite che avrebbe coinvolto anche Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Belen Rodriguez nuovamente fidanzata? Lei racconta la verità