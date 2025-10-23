Being Eddie | il trailer del documentario Netflix su Eddie Murphy

In arrivo prossimamente su Netflix il documentario Being Eddie, dedicato al talento e alla straordinaria carriera di Eddie Murphy, iniziata quando era ancora minorenne. Ecco il trailer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Being Eddie: il trailer del documentario Netflix su Eddie Murphy

Being Eddie: il documentario Netflix che ti porta dentro la villa di Eddie Murphy Eddie Murphy ha sempre tenuto la sua vita privata lontanissima dai riflettori. Ma adesso, a 64 anni, ha deciso di fare un'eccezione. E che eccezione. Nel nuovo documentario Being - facebook.com Vai su Facebook

Being Eddie: il trailer del documentario Netflix su Eddie Murphy - In arrivo prossimamente su Netflix il documentario Being Eddie, dedicato al talento e alla straordinaria carriera di Eddie Murphy, iniziata quando era ancora minorenne. Riporta comingsoon.it

Eddie Murphy diventa reale nel nuovo documentario Netflix - Being Eddie debutterà su Netflix il 12 novembre e puoi dare un'occhiata al trailer e leggere la sinossi qui sotto. Si legge su gamereactor.it

Eddie Murphy, perché ha accettato di realizzare un documentario sulla sua carriera - Si intitola The Last Stand il documentario che racconterà la vita e i successi di Eddie Murphy: l'attore ha svelato perché ha accettato di realizzare il progetto e anticipato quale sarà la scena ... Come scrive comingsoon.it