Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy, ancora profondamente sotto shock, confessa a Finn di aver ucciso Sheila per autodifesa. Finn fatica ad accettare che Steffy abbia ucciso sua madre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 23 ottobre 2025 | Video Mediaset