Beautiful | Lisa Yamada alias Luna Nozawa incanta Los Angeles Ecco cosa è successo

Cattiva anzi cattivissima nella finzione di Beautiful ma splendida interprete nella vita reale. Lisa Yamada vince il titolo di miglior attrice emergente in serie drammatiche dei 52esimi Daytime Emmy Awards. Ecco tutto quello che è successo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful: Lisa Yamada, alias Luna Nozawa, incanta Los Angeles. Ecco cosa è successo

Grande festa nel cast di Beautiful: Lisa Yamada (Luna) ha vinto l' Emmy Award - Momenti di commozione e felicità per la giovane attrice Lisa Yamada che poche ore fa ha ricevuto l'importante riconoscimento di "Daytime Award" per il ruolo di Luna ... Secondo msn.com

Beautiful: ecco chi è davvero Luna Nozawa. Vita e Carriera dell'attrice Lisa Yamada - La ragazza è la nipote di Li ed è diventato una delle promettenti stagiste della Forrester Creations. Lo riporta comingsoon.it

Beautiful, anticipazioni 10 settembre 2025: Brooke pensa che Hope meriti di meglio - Luna (Lisa Yamada) continua ad insistere con Poppy (Romy Park) per avere delle risposte su suo padre, domandandosi se il silenzio sia dovuto ad un qualche oscuro segreto. Riporta msn.com