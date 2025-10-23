Beatrice Venezi gli orchestrali aizzano il pubblico | Vai a Sanremo

La protesta al Teatro La Fenice di Venezia contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile per il periodo 2026-2030 ha segnato un nuovo capitolo domenica 19 ottobre, durante la seconda recita del Wozzeck di Alban Berg. Dopo la cancellazione della prima rappresentazione il 17 ottobre a causa di uno sciopero di Orchestra, Coro e maestranze, gli orchestrali hanno ribadito il loro dissenso con un’azione simbolica. Prima dell’inizio dello spettacolo, è stato letto un comunicato sindacale che ha espresso contrarietà alla nomina di Venezi, giudicando “non adeguato” il suo curriculum per motivi esclusivamente artistici, senza riferimenti a età o genere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi, gli orchestrali aizzano il pubblico: "Vai a Sanremo"

