Beach volley Elite16 Cape Town | partenza convincente per Gottardi-Orsi Toth Scampoli-Bianchi in cerca di riscatto
Buona partenza per l’Italia femminile nel torneo Elite16 di Cape Town, ultima tappa del Beach Pro Tour prima delle Finals. Nella giornata odierna si è disputato il debutto nel main draw per entrambe le coppie azzurre, con esiti opposti ma prestazioni che lasciano intravedere ottime prospettive in vista del prosieguo della fase a gironi. Nel girone B, Gottardi e Orsi Toth hanno aperto il loro cammino con una vittoria sofferta ma meritata contro le statunitensi KanSours, superate al tie-break 2-1 (21-17, 16-21, 19-17). Una partita di grande equilibrio, in cui le azzurre hanno mostrato solidità mentale nei momenti decisivi e capacità di reagire ai break avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it
