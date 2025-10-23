Beach tennis promosso in B Il Buscherini campione d’Italia in serie C C’è Elena Francesconi numero 23 del mondo

Il Buscherini Beach Tennis Talent è promossa in Serie B e campione d’Italia a squadre di serie C: un’impresa storica per la polisportiva di via Orceoli, a coronamento di un week end fantastico. La squadra forlivese ha dominato il campionato con prestazioni di alto livello, mostrando grande compattezza, spirito di gruppo e determinazione. Nella fase finale, i ragazzi del Buscherini si sono imposti con autorità conquistando il titolo nazionale. Un successo che ripaga il lavoro quotidiano degli atleti allenati da Niccolò Strano e Riccardo Fantini, e che conferma la crescita costante della scuola Beach Tennis Talent, ormai punto di riferimento del movimento sportivo regionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

