Battuta di caccia finisce in ospedale Il colpo del padre cambia traiettoria Figlio impallinato coniglio in fuga
Padre ferisce il figlio durante una battuta di caccia. Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina a Vizzola Ticino in via Locatelli, un’area tra prati e boschi, in questo periodo frequentata dalle doppiette in cerca di selvaggina. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 11 per un ferito, vittima appunto di un incidente di caccia. Padre e figlio, uniti dalla stessa passione, anche ieri mattina avevano raggiunto via Locatelli e si erano messi a cacciare. Il genitore a un certo punto ha esploso un colpo mirando a un coniglio ma ha “impallinato“ il figlio quarantunenne. La raffica di pallini lo ha raggiunto alle gambe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
