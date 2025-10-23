Battlefield 6 | EA minaccia ban permanenti per chi ricrea mappe di Call of Duty nella modalità Portal

Electronic Arts ha iniziato a inviare avvisi ufficiali ai giocatori di Battlefield 6 che stanno tentando di ricreare mappe ispirate a Call of Duty all’interno della modalità Portal, la sezione sandbox del titolo che consente di creare e condividere esperienze personalizzate. La notizia, riportata da TweakTown, ha immediatamente scatenato un acceso dibattito nella community. Battlefield 6 – Gamerbrain.net Alcuni utenti hanno ricevuto email di ammonimento dopo aver pubblicato versioni non ufficiali di celebri mappe come Shipment, uno degli scenari più iconici del franchise Activision. Nelle comunicazioni, EA specifica che tali progetti rappresentano una violazione dei termini di servizio per via dell’utilizzo di “contenuti di terze parti”, avvertendo che ulteriori infrazioni potranno comportare restrizioni o ban permanenti da tutti i servizi collegati all’account EA. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Battlefield 6: EA minaccia ban permanenti per chi ricrea mappe di Call of Duty nella modalità Portal

