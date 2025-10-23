Basta denunce a Ranucci E poi querelano i giornalisti

Giornalisti che querelano giornalisti. Magistrati e giuristi che difendono la Costituzione e il diritto di cronaca, ma sono pronti a fare causa per un articolo sgradito. Politici che si indignano per i processi ai giornalisti amici, ma sono i primi a ricorrere a denunce quando a scrivere è un giornalista avversario. Dietro la giusta indignazione sollevata dall'attentato al direttore di Report Sigfrido Ranucci sta partendo una serie di appelli per limitare i rischi giudiziari per gli operatori dell'informazione. Peccato che questa campagna trovi appoggi in un universo che invece delle cause (spesso con richieste astronomiche) e delle denunce penali ai danni di cronisti "nemici" ha sempre fatto ampio uso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Basta denunce a Ranucci". E poi querelano i giornalisti

