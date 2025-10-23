Basta bidoni per strada a tutte le ore in centro storico Rap studia una modifica per la raccolta differenziata
I bidoni della raccolta differenziata dovrebbero essere esposti solo dopo le 19 e rientrati dopo il passaggio dei netturbini, ma c'è chi li tiene per strada a tutte le ore del giorno. Questo accade un po' in tutte le zone della città dove è attivo il ritiro “porta a porta” dei rifiuti. Ma diventa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
