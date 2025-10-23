Bast cosa fai? Il 39enne Marco Veronese ucciso a coltellate nel Torinese colpito da un uomo incappucciato

Un uomo di 39 anni, Marco Veronese, è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Il corpo è stato trovato intorno all'1.30 all'incrocio tra corso Francia e via Sabotino, con evidenti ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita da una persona incappucciata, fuggita subito dopo l'aggressione. "Ho sentito delle urla, forti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

