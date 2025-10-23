Bassino operata fuori dalle Olimpiadi

1.09 Si è conclusa con successo l'operazione a Marta Bassino alla clinica La Madonnina di Milano, dopo la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra riportata in allenamento. L'intervento,eseguito dal dottor Andrea Panzeri e dall'equipe medica della FISI ha permesso di ridurre e stabilizzare la lesione, con reinserzione del legamento collaterale mediale.Presto inizierà la riabilitazione, che però richiederà dai 4 ai 6 mesi di stop dagli sci. Questi tempi rendono impraticabile la sua partecipazione alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

