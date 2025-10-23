"Il centro nuoto Copparo é stato lasciato annegare, nell’indifferenza totale di un sindaco che, nel corso di 7 giorni drammatici, non ha mai incontrato neanche una volta il gestore". L’affondo durissimo arriva da Enrico Bassi e da tutto il gruppo consiliare del PD copparese, che torna a parlare della situazione che ha portato alla chiusura del Centro Nuoto Copparo. "In questi giorni abbiamo sentito argomentazioni da parte di Pagnoni sconcertanti – continua Bassi –, connotate da una freddezza incredibile. A partire da quando ha scritto la parola fine prima ancora che scadessero i termini imposti dalla banca per rientrare di tutto il debito residuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bassi: "Il Centro Nuoto Copparo?. Lasciato annegare nell’indifferenza"