Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura corre ai ripari Ingaggiata l’ala Giangrasso
Un nuovo arrivo in casa Le Mura, con Sara Giangrasso che va a completare il roster a disposizione di Pistolesi. Imma Gentile ha messo a segno anche questo importante colpo di mercato, per garantire al coach biancorosso maggiori rotazioni e per completare un gruppo già competitivo. Giangrasso, classe 2000, è nata a Tortona, è un’esterna in possesso di ottime doti atletiche e offensive che andranno a combinarsi perfettamente con le qualità delle altre giocatrici attualmente già in organico. Mette a segno i suoi primi canestri nel Derthona, società dove è cresciuta, per poi andare a giocare a Castelnuovo Scrivia, dove debutta in serie "A2", nella stagione 2016-’17 e rimane anche l’anno successivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
