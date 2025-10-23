Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura corre ai ripari Ingaggiata l’ala Giangrasso

Sport.quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo arrivo in casa Le Mura, con Sara Giangrasso che va a completare il roster a disposizione di Pistolesi. Imma Gentile ha messo a segno anche questo importante colpo di mercato, per garantire al coach biancorosso maggiori rotazioni e per completare un gruppo già competitivo. Giangrasso, classe 2000, è nata a Tortona, è un’esterna in possesso di ottime doti atletiche e offensive che andranno a combinarsi perfettamente con le qualità delle altre giocatrici attualmente già in organico. Mette a segno i suoi primi canestri nel Derthona, società dove è cresciuta, per poi andare a giocare a Castelnuovo Scrivia, dove debutta in serie "A2", nella stagione 2016-’17 e rimane anche l’anno successivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie b femminile interregionale green le mura corre ai ripari ingaggiata l8217ala giangrasso

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura corre ai ripari. Ingaggiata l’ala Giangrasso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Basket femminile: terza vittoria in tre partite per la Chemco Puianello - QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Nella terza giornata la Chemco Puianello (6 punti) cala il tris e resta in vetta imbattuta dopo aver superato per 66- Secondo reggionline.com

basket serie b femminileMercede Alghero: torna il basket maschile, la Serie B femminile punta alla finale - La Serie B Femminile, reduce dalla finale regionale persa lo scorso maggio contro il CUS Cagliari, giocherà sabato 18 ottobre alle ore 18:30 contro il ... Come scrive algheroeco.com

basket serie b femminileBasket Serie B femminile. "Robbiano, ti sei arresa» - "Abbiamo subìto troppi canestri, la nostra difesa ... Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Femminile