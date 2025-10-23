Basket | Olimpia Milano non bastano Bolmaro e doppia rimonta Valencia passa al Forum in una partita folle

Elogio della follia: solo così si può definire quanto visto all’Unipol Forum nel sesto turno di Eurolega 2025-2026. L’EA7 Emporio Armani Milano, però, non riesce a portare a casa la vittoria. Quarta sconfitta per l’Olimpia di Ettore Messina, che cede per 100-103 (sì, 100-103, senza supplementare) al Valencia Basket nonostante i 31 punti di un clamoroso Leandro Bolmaro. Per gli ospiti cinque in doppia cifra e il decisivo Jean Montero a quota 18. Se qualcuno pensava a un ritmo basso, viene smentito subito da come va l’inizio della partita. Bolmaro è il primo a segnare, ma il botta e risposta è continuo: Taylor di là, Ricci di qua, Ellis schiaccia, Thompson e Montero colpiscono per il primo vero parziale, quello di 0-7 da parte di Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

