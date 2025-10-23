Basket la Virtus Bologna ospita il Panathinaikos Atene in Eurolega per allungare la striscia positiva

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna torna nuovamente in campo in Eurolega, con i bianconeri che domani sera – palla a due alle ore 20:00 – attendono al PalaDozza il temibile Panathinaikos Atene  di Ergin Ataman per la sesta giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere si presentano all’incontro forti di due successi importanti e convincenti contro AS Monaco (74-68) e ASVEL Villeurbanne (83-90)  della settimana scorsa che hanno portato il bilancio a 3-2 dopo cinque turni disputati. Decisivo soprattutto Carsen Edwards, che dopo i 24 punti messi a segno contro i monegaschi vice-campioni d’Europa uscenti ha piazzato ben 36 punti nel blitz esterno in Francia contro l’ASVEL aggiornando il record di punti segnati da un giocatore della Virtus in Eurolega (il precedente era di Tornike Shengelia con 35 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

basket la virtus bologna ospita il panathinaikos atene in eurolega per allungare la striscia positiva

© Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna ospita il Panathinaikos Atene in Eurolega per allungare la striscia positiva

Contenuti che potrebbero interessarti

basket virtus bologna ospitaBasket, la Virtus Bologna ospita il Panathinaikos Atene in Eurolega per allungare la striscia positiva - La Virtus Bologna torna nuovamente in campo in Eurolega, con i bianconeri che domani sera – palla a due alle ore 20:00 – attendono al PalaDozza il ... Scrive oasport.it

basket virtus bologna ospitaEurolega, la Virtus sfida il Panathinaikos - Chiusa la brutta parentesi di lunedì con la Vanoli Cremona, si torna in campo venerdì alle 20 al PalaDozza. Come scrive sport.quotidiano.net

basket virtus bologna ospitaSerie A Basket, Virtus Bologna-Cremona alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket - Leggi su Sky Sport l'articolo Serie A Basket, Virtus Bologna- Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Virtus Bologna Ospita