basket la virtus bologna ospita il panathinaikos atene in eurolega per allungare la striscia positiva

La Virtus Bologna torna nuovamente in campo in Eurolega, con i bianconeri che domani sera – palla a due alle ore 20:00 – attendono al PalaDozza il temibile Panathinaikos Atene di Ergin Ataman per la sesta giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere si presentano all’incontro forti di due successi importanti e convincenti contro AS Monaco (74-68) e ASVEL Villeurbanne (83-90) della settimana scorsa che hanno portato il bilancio a 3-2 dopo cinque turni disputati. Decisivo soprattutto Carsen Edwards, che dopo i 24 punti messi a segno contro i monegaschi vice-campioni d’Europa uscenti ha piazzato ben 36 punti nel blitz esterno in Francia contro l’ASVEL aggiornando il record di punti segnati da un giocatore della Virtus in Eurolega (il precedente era di Tornike Shengelia con 35 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

