basket la reyer venezia viene battuta in trasferta da landes nella terza giornata di eurolega femminile

È arrivata poco fa la prima sconfitta stagionale dell’ Umana Reyer Venezia nell’ Eurolega femminile 2025-2026. La squadra italiana è stata sconfitta in trasferta dal Basket Landes che si è imposto per 63-57 al termine di un match deciso nel quarto finale. La Reyer, dopo un primo tempo sottotono, è rientrata in partita nella ripresa ma le francesi hanno gestito meglio i momenti decisivi, soprattutto negli ultimi 10?. Non bastano alle venete i 24 punti equamente divisi tra Francesca Pasa e Joyner Holmes. Le francesi partono forte con un 4-0 iniziale prima che Cubaj in lunetta dimezzi lo svantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

