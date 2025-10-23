Basket Derby al Vignola Castelfranco va

Serie C: il derby è della Roadhouse Vignola che, sul campo amico, supera 60-55 Modena Basket. Nei primi 20’ Vignola si affida al duo Cappelli-Albertini (quest’ultimo 12 rimbalzi nel solo primo tempo), con Mo.ba che prova a rientrare in terza frazione con Mengozzi. Lo stesso giocatore modenese, però, ad 1’ dalla fine del quarto, si scontra fortuitamente con Cavani, finendo in ospedale, e la gara si ferma per circa 40’ causa operazioni di soccorso. Alla ripresa, Modena impatta sul 55, con il punteggio che rimane invariato per qualche minuto; Albertini rompe l’equilibrio, Fossali e Galvan la chiudono dalla lunetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

