Basket | Coppa Italia 2026 ancora a Torino
Le Final Eight di Coppa Italia tornano all’Inalpi Arena e fanno dunque tappa a Torino per il quarto anno consecutivo. Sarà l’edizione numero 50, per la quale verrà approntato un logo speciale. Fissate anche le date: dal 18 al 22 febbraio. Parteciperanno, come di consueto, le otto migliori squadre del girone d’andata di Serie A 2025-2026. L’Inalpi Arena, già Pala Alpitour, ospiterà l’evento in una veste più capiente di 500 posti. A Torino anche la NextGen Cup, che vedrà alcuni incontri svolgersi anche al PalaSermig, impianto che si trova oltre Corso Regina Margherita e la Dora Riparia. Così il presidente LBA Maurizio Gherardini: “ Come LBA siamo felici di poter rinnovare per il quarto anno consecutivo il nostro connubio con la Regione Piemonte e la Città di Torino, cosa che ha reso l’evento della Final Eight di Coppa Italia un momento assolutamente da non perdere, un’organizzazione di esempio e richiamo in Italia e in Europa, con spettatori e visibilità in costante ascesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
