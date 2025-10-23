Basket | arrestato in Serbia l' arbitro di Eurolega Nikolic

AGI - Terremoto nel mondo arbitrale del basket: a Belgrado è stato  arrestato il fischietto internazionale serbo Uros Nikolic  per  legami con la criminalità organizzata. Al 39enne, che ha arbitrato alle  Final Four di Eurolega  del 2021 e del 2024, sono stati trovati in casa  250mila euro in contanti  durante una perquisizione, hanno riferito la tv serba RTS e il quotidiano Blic. L'arresto rientra in una  vasta operazione di polizia  contro una  banda criminale  che ha portato a 10 arresti. La banda, i cui vertici sono già in carcere, è accusata fra l'altro di due  omicidi  e tre tentati omicidi. 🔗 Leggi su Agi.it

