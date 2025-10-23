Basket | arrestato in Serbia l' arbitro di Eurolega Nikolic
AGI - Terremoto nel mondo arbitrale del basket: a Belgrado è stato arrestato il fischietto internazionale serbo Uros Nikolic per legami con la criminalità organizzata. Al 39enne, che ha arbitrato alle Final Four di Eurolega del 2021 e del 2024, sono stati trovati in casa 250mila euro in contanti durante una perquisizione, hanno riferito la tv serba RTS e il quotidiano Blic. L'arresto rientra in una vasta operazione di polizia contro una banda criminale che ha portato a 10 arresti. La banda, i cui vertici sono già in carcere, è accusata fra l'altro di due omicidi e tre tentati omicidi. 🔗 Leggi su Agi.it
